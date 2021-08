Zyxel inicia fabricação no Brasil

No mesmo mês em que a Zyxel, multinacional taiwanesa especializada em soluções de conectividade e redes corporativas, comemora 32 anos de atuação, foi iniciada a fabricação dos produtos no Brasil, na Zona Franca na cidade de Manaus, no Amazonas.

A Zyxel atualmente possui centros de distribuição no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, escritório em São Paulo e, para este ano, a estimativa é que a filial brasileira dobre seu faturamento em comparação ao ano anterior.

Inicialmente, estão sendo produzidos alguns modelos de roteadores e produtos de linha GPON, todos voltados para provedores de internet, e a previsão de entrega do primeiro lote é ainda neste mês.

De acordo com dados divulgados recentemente pela ABRINT (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações), o aumento na demanda por provedores locais cresceu cerca de 47% desde o início da pandemia. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), 60% da conexão do país vem dos provedores locais.

“A fabricação desses produtos no país vai alinhar a produção da Zyxel com as demandas de funcionalidade dos equipamentos, além de tornar as entregas mais rápidas e reforçar nosso compromisso com o mercado brasileiro e com os provedores locais”, comenta Giovani Pacifico, diretor de produtos e vendas da Zyxel Brasil. (Com assessoria de imprensa)