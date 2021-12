ZTE abre caminho para o ecossistema digital no 5G Summit 2021

O evento reuniu os principais líderes do setor, que trataram de tópicos fervilhantes, com foco no ecossistema 5G orientado para o futuro.

A ZTE Corporation, um dos maiores fornecedores internacionais de equipamentos avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público, hospedou seu 5G Summit & User Congress 2021, por meio de Streaming ao vivo. Em apoio à ZTE e suas inovações tecnológicas, muitos parceiros da indústria, como GSMA, Omdia, CCS Insight, China Mobile, Hutchison Drei Áustria e a China Telecom participaram do 5G Summit & User Congress deste ano.

Com o tema “Estrada Digital para o Ecossistema”, os líderes do pensamento da indústria trouxeram para a mesa discussões aprofundadas envolvendo os tópicos fervilhantes de 2021, com foco no ecossistema 5G orientado para o futuro. No discurso de abertura, Xu Ziyang CEO da ZTE Corporation mencionou que “a ZTE está profundamente envolvida em TIC há 36 anos e continua a inovar em tecnologia de ponta a ponta. Soluções como acesso wirelesss, acesso com fio, redes Core, redes de transmissão totalmente ópticas, redes de dados IP, infraestrutura de computação, energia, componentes de serviço em nuvem, aplicativos e terminais digitais ajudam as operadoras a lançar as bases para a transformação digital de sociedades e indústrias. ”

Era da Conectividade Inteligente

As tecnologias digitais têm o potencial de impulsionar um crescimento mais inclusivo e sustentável, estimulando a inovação, gerando eficiência e melhorando os serviços, ressaltou o CEO da GSMA, John Hoffman. Ele mencionou que “5G, juntamente com IA, IoT e Big Data trazem para nós a era da conectividade inteligente, ativando a digitalização em todos os setores. Na próxima década, uma onda de unicórnios de tecnologia movidos a dispositivos móveis nascerá do 5G e impulsionará nossas economias futuras”.

O sucesso da transformação digital depende de um requisito essencial: quebrar silos. Shaun Collins Chairman da CCS Insight, ao participar do 5G Summit & User Congress, disse que “5G é muito mais do que o próximo” G “, é uma tecnologia de base, estrutural. Para ter sucesso, devemos reconhecer que 5G se tornou um jogo de equipe: operadoras, “hyperscalers”, fornecedores de equipamentos , integradores de sistemas e desenvolvedores de software serão a chave para o sucesso conforme o 5G amadurece ”. Colaborar com parceiros e líderes industriais proporcionará sucesso comercial 5G.

A ZTE apresentou ainda diversos recursos 5G por meio de visitas remotas com seus parceiros e operadoras. Junto com Hutchison Drei Austria, a ZTE lançou a rede 1st Pilot 5G SA para suportar todas as capacidades 5G-SA. Foi feita visita a L’Aquila, Itália, onde a empresa está trabalhando com a academia para criar uma solução de monitoramento de saúde e de estrutura de edifícios para a segurança da população de L’Aquila, incluindo o monitoramento de ondas de choque de terremotos. A ZTE também apresentou o uso de 5G avançado em aplicações médicas.

Os especialistas da ZTE compartilharam ainda seus insights sobre tecnologias inovadoras, como o Radio Composer, que destaca uma maneira revolucionária de gerenciar e otimizar recursos de rádio. Essa solução substitui o tradicional “melhor esforço” por “sempre ideal”, além de potencializar o ”machine learning” do comportamento do usuário e padrões de tráfego de rede. Tudo para escolher a combinação ideal de recursos de espectro disponíveis. BBU inteligente 5G com IA intrínseca oferece a BBU de maior capacidade do setor, muito compacta, com recursos de processamento altamente integrados. Também foi mostrado Slicestore e 5G SA, permitindo os novos modelos de negócios 5G de TO B (B2B) & TO C (B2C).

A ZTE tem se mantido fiel às suas aspirações originais e se esforça para conectar “indivíduos, famílias, empresas e sociedade” com esforços e inovações incessantes. E está determinada a cumprir sua visão e missão, ou seja, “permitir conectividade e confiança em todos os lugares” e “conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor”. O 5G Summit & User Congress é um exemplo perfeito que ilustra o sucesso estratégico da indústria em todo o ecossistema 5G.

