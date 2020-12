Zoom nomeia Alfredo Sestini como Head Brasil

O Zoom Video Communications anunciou Alfredo Sestini como Head da companhia no Brasil. Sestini chega ao Zoom depois de mais de treze anos na Oracle, onde foi recentemente Diretor de Vendas Sênior de Experiência do Cliente, Brasil.

Reportando-se diretamente ao Head LATAM do Zoom, David Diaz, Sestini supervisionará a estratégia de marketing da empresa no Brasil, bem como trabalhará junto com a equipe de vendas e o ecossistema para atender à base de usuários locais do Zoom. Sestini está baseado em São Paulo.

“O Zoom experimentou um crescimento sem precedentes este ano, inclusive nos países da América Latina, e ajudou pessoas e empresas a se manterem conectadas nestes tempos desafiadores. Estou feliz por ingressar no Zoom e ajudar a empresa a se estruturar na região e a executar sua visão”, disse Sestini.

Antes de ingressar no Zoom, Sestini trabalhou para a Oracle, onde foi Diretor Sênior de Vendas e Experiência do Cliente Brasil, responsável por impulsionar as vendas no país e trabalhar em conjunto com várias áreas para entregar projetos com foco na satisfação do cliente. Antes disso, ocupou os cargos de Diretor de Vendas Marketing Cloud no Brasil, Diretor Sênior de Vendas Marketing Cloud LATAM e Diretor Sênior de Vendas Marketing e Commerce Cloud LATAM na Oracle, onde foi responsável por implantar a área de Marketing Cloud da Oracle primeiro no Brasil e depois expandir para LATAM. Antes de ingressar na Oracle, Sestini foi Consultor Sênior da IBM. (Com assessoria de imprensa)