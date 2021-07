Zoom compra a Five9 por US$ 14 bilhões

Em uma transação avaliada em cerca de US$ 14,7 bilhões, o Zoom Video Communications adquiriu a Five9, fornecedora software de contact center em nuvem. A expectativa é que, com a aquisição, a plataforma de comunicações aumente sua presença com clientes corporativos.

PUBLICIDADE

A Five9 oferece um conjunto de aplicações que permitem o gerenciamento e a otimização das interações com o cliente em vários canais diferentes. Após a finalização da transação, a Five9 será uma unidade operacional do Zoom. Rowan Trollope se tornará um presidente do Zoom e continuará como CEO da Five9, reportando-se a Eric Yuan, CEO e fundador do Zoom.

A aquisição da Five9 pelo Zoom é complementar à oferta do Zoom Phone, sistema telefônico em nuvem. A combinação também oferece às duas empresas oportunidades significativas de vendas cruzadas para as bases de clientes uma da outra. (Com assessoria de imprensa)