ZINK e SIZE unem-se por mais crédito ao B2B

As fintechs ZINK e SIZE anunciaram união estratégica para ampliar as soluções de crédito B2B. Com três anos de existência, a ZINK já estabeleceu relacionamentos com clientes de destaque como XP Investimentos, Banco Digimais e Banco Alfa, e diversas empresas do setor tradicional e não financeiras. A SIZE, por sua vez, foi a primeira entidade não bancária a facilitar a antecipação de recebíveis de cartão de crédito e introduzir a primeira plataforma de empréstimos peer-to-peer para pequenas e médias empresas no Brasil.

A SIZE, como plataforma de produtos financeiros, também opera em colaboração com instituições financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Seu portfólio de produtos abrange empréstimos para pessoas jurídicas, antecipação de recebíveis, serviços de conta digital, pagamento de contas e gestão de contas de pagamento.

Já a ZINK capacita as empresas a fazerem uma transição rápida para fintechs, com foco em crédito B2B. Para negócios com uma extensa rede de fornecedores, a fintech maximiza o potencial de monetização da sua base, trazendo poder de banco para as empresas financiarem sua rede de fornecedores (risco sacado) com capital próprio, ou ambos. A empresa oferece uma plataforma flexível para criar e lançar produtos de crédito B2B integrados com potencial de cross selling de mais produtos de crédito, prontos para uso e podendo ser com a marca da empresa, permitindo que qualquer empreendimento se torne uma #fintech, seja por meio de soluções embarcadas (APIs – FaaS, SCFaaS, Embedded Lending, LaaS) ou por meio de sua plataforma modular.

Juntas, as duas startups já concederam mais de R$ 2 bilhões em crédito para mais de 38.000 clientes, processando um volume mensal de mais de R$ 250 milhões. As ofertas da ZINK podem atingir uma redução de até 70% nos custos financeiros, prazos de crédito estendidos e maior rentabilidade para investidores e financiadores.

De acordo com o CEO Leandro Zen, a ZINK está projetando o futuro dos serviços financeiros, capacitando tanto empresas financeiras quanto não financeiras com uma solução abrangente que integra tecnologia, capacidades de back-office e multi-financiamento.

(assessoria de imprensa).