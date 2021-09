YouTube ultrapassa 50 milhões de assinantes no Music e no Premium

O YouTube ultrapassou 50 milhões de assinantes no Music e no Premium, incluindo usuários em teste gratuito. A empresa não diz exatamente qual o público pagante. O crescimento do YouTube em anúncios e assinaturas está impulsionando a meta da plataforma de se tornar o maior gerador de receita da indústria musical.

O site de vídeos pagou US$ 4 bilhões ao setor musical nos últimos 12 meses. A receita com publicidade, no entanto, quase dobrou no período, passando de US$ 3,8 bilhões no segundo trimestre de 2020, para US$ 7 bilhões agora.

O número divulgado coloca o site de vídeos e streaming de música bem atrás dos rivais Spotify e Netflix. O primeiro possuía, ao fim do segundo trimestre, 165 milhões de usuários. Já o segundo, dedicado apenas a filmes e sérios, não tanto à música, tem mais de 201 milhões de usuários no mundo.