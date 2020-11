Xiaomi lança smartphones com 5G no Brasil

A Xiaomi anunciou hoje, 12, o lançamento dos modelos de smartphones Mi 10T e Mi 10T Pro no Brasil. O primeiro, com 6GB de RAM e 128GB, será comercializado por R$ 5,5 mil, enquanto o segundo, com 8GB de RAM e 256 GB, custará R$ 7 mil. Inicialmente, os aparelhos poderão ser adquiridos nas lojas oficiais, em São Paulo, e no site oficial da Xiaomi.

Os aparelhos levam o processador Qualcomm Snapdragon 865 5G, compatível com a tecnologia 5G. Além de uma taxa de atualização de 144 Hz, a tela conta com tecnologia tecnologia Motion Compensation (MEMC).

O Mi 10T oferece uma câmera principal de 64MP. Os modelos possuem configuração fotográfica tripla, com câmera ultra grande angular de 13 MP, câmera macro de 5 MP e câmera frontal de 20 MP. Também, dispõem de seis modos autônomos de longa exposição, com o intuito de ser utilizado em ambientes dinâmicos e criar um efeito de um céu estrelado rodopiante. A função Photo Clones captura quatro elementos do mesmo foco em uma única foto. Enquanto o recurso Timed Burst permite configurar fotos com um intervalo de tempo que podem ser convertidas em vídeo.

As baterias têm capacidade de 5000 mAh, e o carregador de 33W, o que proporciona carregamento de 100% em 66 minutos, em média. Para o público gamer, os aparelhos contam com o programa Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

O Mi 10T está disponível nas cores Cosmic Black (preta) e Lunar Silver (cinza). O Mi 10T Pro, por sua vez, é encontrado nas cores Lunar Silver (cinza), Aurora Blue (azul) e Cosmic Black (preta). (Com assessoria de imprensa)