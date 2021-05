Xiaomi lança Redmi Note Pro 10 com câmera de 108 MP

No Brasil, o Redmi Note 10 Pro custará a partir de R$ 3.300, enquanto o Redmi Note 10 S, que também integra a série Redmi Note 10, chegará com valores a partir de R$ 3 mil

A Xiaomi lançou hoje, 5, a série Redmi Note 10, com os novos integrantes Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 S. Um dos destaques do primeiro, carro-chefe da geração, é a câmera principal de 108 MP. Na versão de 128 GB de armazenamento ele custará R$ 3399 e, na de 64 GB, R$ 3299,99. Ainda não há data exata para a chegada dos smartphones no Brasil.

Além do câmera principal de 108 MP, o Redmi Note 10 Pro possui câmera telemacro de 5 MP, câmera ultra-angular de 8 MP e sensor de profundidade de 2 MP. Na parte frontal, a lente é de 16 MP. Também conta com modo noturno e seis modos de longa exposição. Dentre as funcionalidades, o smartphone realiza filmagens com a câmera frontal e traseira simultaneamente.

Equipado com o processador Snapdragon 732G, o celular dispõe de taxa de atualização de 120 Hz Amoled, visando ganhar o público gamer. O sistema operacional é o Android 11 e o RAM é de 6 GB A bateria tem capacidade de 5.020 mAh e o carregador de 33 W.

Com certificação de visor para cuidados com olhos da SGS, a tela conta com baixa emissão de luz azul. O usuário pode acionar o modo leitura 3.0 para gerenciar a temperatura da cor e a textura. O smartphone também utiliza sensor de luz 360º, que identifica a direção da luz e regula o brilho automaticamente.

O Redmi Note 10 Pro é 8% mais fino e leve do que a geração anterior e tem, na lateral, um sensor biométrico para desbloqueio da tela. Está disponível nas cores bronze, azul e cinza.

Redmi Note 10 S

Com uma câmera de 64 MP, metade do 10 Pro, o Redmi Note 10 S é o modelo de entrada da série. A versão de 128 GB custa R$ 2.999,99 e a de 64GB, R$ 2799,99. Possui ainda uma câmera macro de 2 MP, câmera ultra angular de 8 MP, câmera frontal de 13 MP e sensor de profundidade de 2MP.

O aparelho contém 16 GB de RAM, sistema operacional Android 11 e processador octa core MediaTek Helio G95. A GPU foi otimizada em 31% em comparação com a geração anterior. Um carregador de 33 W acompanha a bateria de 5.000 mAh.