Xiaomi lança no Brasil smartphone POCO X3, para gamers

A Xiaomi lançou hoje, 8, no Brasil o Poco X3. Smatphone voltado para público gamer, custa R$ 3 mil (64GB) a R$ 3,3 mil (128GB). O aparelho usa chipset Snapdragon 732G, com processador octa-core Kryo 470 e GPU Adreno 618 Elite Gaming. A tela é de 120 Hz, com 6,67 polegadas. A bateria conta com 5.160 mAh, 33W e sistema de resfriamento, possui duração de até 10h em jogos ou dois dias sem atividades.

O POCO X3 conta com um sistema de quatro câmeras traseiras: um sensor principal de 64MP, um sensor ultra-wide de 13MP, um sensor Macro de 2MP e um sensor de profundidade de 2MP. O sensor principal do smartphone é um Sony IMX 682. O aparelho sai de fábrica com o Android 10 e a personalização MIUI12.

PUBLICIDADE

Durante evento digital de lançamento do aparelho no país, representantes da empresa explicaram porque resolveram focar o mercado dos gamers: estimam que seja 84 milhões de jogadores no Brasil, dos quais, 64,3 milhões jogam apenas em dispositivos móveis. Os dados são de estudo feito pela empresa de pesquisas Comscore. Esses números coloca o país atrás apenas de Índia, Estados Unidos, e China em tamanho de mercado de games no celular.