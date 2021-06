Xiaomi lança Mi 11 no Brasil

A Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, lançou hoje, 8, no Brasil o smartphone Mi 11, o mais poderoso Android da empresa. O aparelho apresenta tela AMOLED HDR10 + 120Hz, câmera com sensor de 108 MP, processador Qualcomm Snapdragon 888, a nova interface MIUI 12.5 e bateria de 4,6 mil mAh, com carregamento ultrarrápido.

O preço não é baixo. A versão do Mi 11 com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento é vendida por R$ 8 mil.

O Mi 11 é equipado com um conjunto de três câmeras, protegidas pelo acabamento Corning Gorilla. A câmera grande angular de 108MP, com estabilização, é pensada para produção de fotos e vídeos. Além disso, tem uma de 13MP ultra grande angular e outra de 5MP telemacro.

O smartphone também oferece câmera frontal de 20MP posicionada em um recorte no canto da tela, sem prejudicar a estética do aparelho. As três câmeras apresentam modo noturno, para fotos e vídeos mesmo com pouca luz.

A tela é AMOLED WQHD+, de 6,81 polegadas. Segundo a empresa, tem 64 vezes mais cores que “outros smartphones do mercado”. O HDR10+ oferece um contraste de cores mais fidedigno. A fluidez da tela chega a 120Hz, se adaptando automaticamente ao conteúdo exibido, combinado aos sensores de 360º 2.0, que garantem o ajuste de acordo com o ambiente.

O Mi 11 é o primeiro smartphone do Brasil equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 888. O novo chip ainda traz novas gerações dos modems 5G, compatíveis com redes stand alone, mecanismo de inteligência artificial e salto em qualidade gráfica.

A bateria de 4.600 mAh de capacidade, dura um dia útil inteiro de uso contínuo, diz a empresa. Ainda que conte com uma bateria potente, o design do produto não é comprometido, com apenas 8,06 mm de espessura. Possui carregamento ultrarrápido de 55W, com carregador incluso na caixa. O usuário consegue recarregar o aparelho de 0 a 100% em apenas 45 minutos e sem fio o processo leva em torno de 53 minutos.

O smartphone tem alto-falantes assinados pela renomada empresa Harman Kardon, som estéreo de alta qualidade nas duas saídas. Há ainda leitor de impressões digitais sob a tela do portátil capaz, inclusive, de medir a frequência de batimentos cardíacos. Em termos de conectividade há NFC, infravermelho, WiFi 6E e Bluetooth 5.2, que permite a conexão simultânea de até dois fones ao mesmo tempo. O aparelho comporta a moderna e dinâmica interface MIUI 12.5 e aceita dois chips 5G.

É vendido nas cores: Midnight Gray (cinza), Horizon Blue (azul) e White (branco). (Com assessoria de imprensa)