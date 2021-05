Xiaomi lança dois modelos da marca Poco no Brasil

O Poco F3 custa a partir de R$ 6 mil, enquanto o Poco X3 Pro, R$ 4 mil. Os smartphones contam com processadores da linha Snapdragon 800, com placa de vídeo da Adreno, mas são compatíveis apenas com redes 5G non-standalone.

A Xiaomi lançou hoje no Brasil mais dois celulares da linha Poco, o Poco F3, que terá suporte para conexão 5G, e o Poco X3 Pro. A nova geração dá continuidade ao foco no público gamer após o lançamento do Poco X3 no fim de 2020. Clientes poderão adquirir os smartphones nas lojas da Mi Brasil online e física.

Na versão de 128 GB de armazenamento interno e 6G de RAM, o Poco F3 custa R$ 5.999,99 e no modelo de 256 GB e 8 GB de RAM, custa R$ 6.399,99. O smartphone é compatível apenas com rede 5G non-Standalone.

O smartphone conta com processador Snapdragon 870 de estrutura octa-core distribuído entre núcleo principal, três núcleos de performance e quatro de eficiência. A velocidade do núcleo principal pode chegar até 3,2 GHz de velocidade. Há ainda a placa de vídeo Adreno 650. A bateria tem 452o mAh, que dura até 10 horas de jogo. Acompanha o celular carregado de 33 W.

Com sistema triplo de câmera, o aparelho tem câmera principal de 48 MP e modo noturno, ultra-angular de 119º e 8MP, telemacro de 5 MP e frontal de 20 MP. O Poco F3 dispõe de 6 modos de gravação de vídeo. Um microfone dentro da configuração de câmera possibilita que o celular direcione o som, à medida que o zoom se aproxima de determinada imagem.

Medindo 6,67 polegadas, a tela E4 Amoled traz sensor de luz de 360º, que detecta a iluminação do ambiente. Já a funcionalidade True Display regula a qualidade da cor. Possui tecnologia HDR 10+ e gráficos 58 FPS. Na lateral fica um sensor biométrico para desbloqueio da tela. A taxa de amostragem chega a 360 Hz e a de atualização de tela, 120 Hz. Está disponível nas cores azul, branco e preto.

Poco X3 Pro

O Poco X3 Pro custa R$ 4 mil na versão de 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. Com o aprimoramento para 256 GB e 8 GB, o preço do celular sobe para R$ 4,5 mil. Apesar de mais barato que o Poco F3, o Poco X3 Pro oferece algumas vantagens em relação ao modelo. Um deles é a bateria de 5.160 mAh, permitindo até 11 horas de jogos. O carregador também tem capacidade de 33 W.

Além disso, o aparelho dispõe de quatro lentes: câmera principal de 48 MP ultra-angular de 119º e 8 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP. Para selfies, a câmera frontal apresenta 20 MP, incluindo modo noturno. As gravações dispõe de funcionalidade de clonagem, em que é possível criar duas figuras iguais paralelas, e dual vídeo, de captura simultânea da lente frontal e traseira.

Equipado com processador Snapdragon 860, o smartphone representa a retirada dos celulares 4G da Poco da linha de processadores 700 da Qualcomm. Esses últimos contava com dois núcleos de desempenho e seis de eficiência, sem núcleo principal. O Poco X3 também traz o núcleo de GPU, Adreno 640.

A taxa de atualização de tela é de 120 Hz e a de amostragem de toque 240 Hz. A tela mede 6,67 polegadas e contém gráficos de 50 FPS. Está disponível nas cores preto, azul e bronze.