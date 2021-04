Xiaomi investirá US$ 10 bi em veículos inteligentes

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Xiaomi está preparando uma subsidiária para assumir os negócios na área de carros elétricos e negócios relacionados, o que confirma a entrada da chinesa no mercado de veículos inteligentes. A entidade contará com um investimento inicial de RMB 10 bilhões (R$ 8,67 bilhões). A empresa pretende investir US$ 10 bilhões (R$ 57,14 bilhões) em um período de dez anos.

Lei Yun, CEO da Xiaomi, assumirá o comando da subsidiária que está por vir. “A decisão foi tomada após várias rodadas de deliberação entre todos os nossos parceiros e este será o grande projeto empresarial final da minha vida”, disse o executivo.

Ainda assim, os veículos inteligentes da Xiaomi ficarão para anos futuros. Yun disse que a empresa não planeja lançar um carro elétrico nos próximos três ou cinco anos. Com isso, a fabricante entra em um mercado competitivo, que já inclui marcas como Apple e Huawei, que já eram rivais da Xiaomi. A Huawei anunciou este ano que irá desenvolver carros inteligentes habilitados para a 5G.

Além disso, a Tesla já está entregando a versão Model Y na China a partir de sua fábrica de Shangai. Apesar de ainda não ser autônomo, o modelo possui a função Autopilot, que dispõe de sensores, câmeras e radares para identificar objetos. Enquanto isso, a Ford planeja iniciar a manufatura da versão elétrica do Mustang no país. (Com agências internacionais)