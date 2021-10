Xiaomi inaugura terceira loja em São Paulo

Nova unidade da capital paulista fica no MorumbiShopping, e é aberta um mês após a marca inaugurar lojas no Rio de Janeiro e em Curitiba

A Xiaomi inaugura nesta sexta, 8, uma loja no MorumbiShopping, em São Paulo. Com isso, a fabricante de smartphones dá sequência a uma série de aberturas de lojas. No mês passado, abriu unidades no Rio de Janeiro e Curitiba.

A loja no MorumbiShopping é a terceira da Xiaomi na capital paulista. Para conhecê-la, há um agendamento que deve ser realizado no site https://agendami-morumbi.mibrasil.com.br/, até horas antes da data e do horário desejados.

O evento de inauguração, que terá promoções com até 50% de desconto em boa parte do mix de produtos, dura três dias, e acontece de 8 a 10 de outubro.

As visitas seguirão rigoroso protocolo. O cliente cadastrado precisa estar no shopping com 15 minutos de antecedência ao horário agendado. Nesse tempo, realizará o check in e deverá apresentar um documento de identificação com foto. Depois, receberá uma pulseira e terá que permanecer em uma fila, até que a entrada na loja seja permitida pela equipe de staff da Xiaomi.

Os clientes poderão permanecer na loja de 15 a 20 minutos em grupos com um número reduzido de pessoas, respeitando os protocolos de segurança estabelecidos e evitando aglomeração no espaço.

Descontos

A nova loja da marca oferece smartphones, smartbands, lâmpadas, fones de ouvido, câmeras, entre outros dispositivos, com preços promocionais. O Redmi Note 10 Pro Onyx Cinza, um dos últimos lançamentos da Xiaomi no Brasil, por exemplo, será encontrado por R$ 2.299 (desconto de mais de 30%). Para quem deseja dar um upgrade na TV, o dispositivo Mi TV Stick é uma alternativa, com preço de R$ 299 (50% de desconto). Estes e outros valores serão praticados durante os três dias de evento ou até que o estoque acabe.

Além das duas lojas recentemente inauguradas em outros Estados, a marca tem unidades nos shoppings Ibirapuera e Center Norte, em São Paulo. (com assessoria de imprensa)