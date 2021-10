Xiaomi apresenta smartphone 5G, tablet e fones de ouvido

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Xiaomi anunciou hoje, 28, a chegada do Xiaomi Lite 5G NE ao Brasil. A versão com 6GB de memória e 128GB de armazenamento custa R$ 4 mil. Usuários podem encontrá-la no e-commerce oficial da marca e nas cinco lojas físicas, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

A fabricante também trouxe seu primeiro tablet para o pais hoje com o modelo o Xiaomi Pad por R$ 4.300, além de expandir seu portfólio de áudio com o Redmi Buds 3 Pro por R$ 900. Para pagamentos remotos, a Xiaomi conta ainda com ferramenta NFC

O Xiaomi Lite 5G NE contém a plataforma móvel 5G Qualcomm Snapdragon 778G. Essa série 7 de processadores vem com motor IA de 6ª geração, que entrega até 12 TOPS de performance e suporta dual SIM 5G. O smartphone também possui bateria com capacidade de 4.250 mAh e suporte para carregamento de 33W.

Equipado com uma tela AMOLED de 6.55 polegadas e suporte Dolby Vision, o Xiaomi 11 Lite 5G NE tem uma gama de cores DCI-P3 e profundidade de 10 bits TrueColor. A tela possui taxa de atualização de 90 Hz e resposta de toque de 240 Hz.

O smartphone possui um conjunto de câmera tripla, incluindo a principal de 64MP, ultra angular de 8MP e a telemacro de 5MP, aumentando o alcance de visão. De noite, o Modo Noturno captura imagens usando a câmera ultra angular e câmera frontal. Além disso, a função One-Click IA busca imagens de qualidade de cinema, filtros cinematográficos para vídeos. Enquanto isso, o modo Vlog, realiza gravações do dia a dia.

Xiaomi Pad 5

A plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 860 e a bateria de 8720 mAh alimentam a produtividade do Pad 5. O tablet conta com câmera frontal de 8MP e principal de 13MP. A novidade permite digitalizar documentos e compartilhar com a equipe.

A tecnologia de baixa luz azul integrada e a Tela Realista visam proporcionar uma experiência visual segura e confortável, minimizando o cansaço visual. A tela de 11 polegadas oferece imagens WQHD+ e 120 Hz de taxa de atualização. Também, dispõe das funções True Display e Tela Realista, que ajustam a tela de forma automática.

Redmi Buds 3 Pro

Com tecnologia híbrida de cancelamento de ruído (ANC), o fone bluetooth possui um microfone duplo que filtra barulhos de fundo e gera ondas antirruídos que reduzem até 35 dB de som. Esse mecanismo habilita quatro modos ANC para cenários diferentes e ajusta o nível de cancelamento de ruído de cada ambiente.

Dois modos adicionais de transparência habilitam sons que chegam aos ouvidos dos usuários quando necessário. A novidade tem como um dos principais recursos, a possibilidade de conexão dupla. Isso permite, por exemplo, que o usuário possa pausar a série para atender a chamada e depois retomar a maratona, sem necessidade de parear novamente os aparelhos.

Com uma carga, o Redmi Buds 3 Pro oferece até 6 horas de bateria e uma jornada de até 28 horas. Quando o usuário estiver sem tempo e precisar recarregar os fones, colocando no estojo por 10 minutos ganhará até 6 horas de som constante. (Com assessoria de imprensa)