Wipro lança centro de coinovação com AWS para desenvolver ofertas em nuvens

A Wipro Limited, empresa de consultoria em tecnologia da informação, lançou o centro de coinovação Wipro-AWS Launch Pad no Brasil. O centro capacita a Wipro Brasil no desenvolvimento e ofertas personalizadas da Amazon Web Services (AWS) para empresas de diversos segmentos. Com o objetivo de acelerar a inovação, o espaço foca em empresas que buscam migrar para a nuvem.

O centro fica em São Paulo e será inaugurado no dia 20 de agosto. Ele funcionará como um hub de inovação para que as empresas possam idealizar, colaborar, desenvolver e fornecer soluções escaláveis em nuvem. Esses clientes poderão utilizar soluções AWS nas áreas de migração de aplicativos e bancos de dados, modernização de aplicativos, computação sem servidor (serverless), bancos de dados e inteligência artificial.

A Wipro obteve o status de Parceiro Premier no programa AWS Partner Network (APN) e desenvolveu expertise em AWS para fornecer soluções em nuvem. A empresa tem a estratégia de construir vários Wipro-AWS Launch Pad no mundo.

“O centro oferece escala empresarial para adoção de nuvem que é otimizada por meio de integração e melhores práticas para minimizar interrupções e reduzir o risco, acelerando a migração para nuvem mesmo em cargas de trabalho complexas”, afirmou Srinivas Pallia, Presidente e CEO para Américas da Wipro Limited.

A Wipro não foi a única empresa com a qual a AWS criou um centro de nuvem para desenvolver soluções em nuvem. A subsidiária da Amazon também anunciou em março deste ano uma parceria com Embratel e Claro para gerar novas oportunidades de negócios e acelerar a adoção de aplicações baseadas em nuvem. (Com assessoria de imprensa)