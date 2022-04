Winity vai colocar antenas em cada posto Ipiranga do país

A operadora de atacado móvel Winity vai instalar antenas em cada posto Ipiranga do país. Ao todo, vai instalar ERBs em 7.104 unidades da rede de combustíveis integrante do grupo Ultra. O contrato é de exclusividade.

Segundo a operadora, a parceria prevê cobertura dedicada em cada unidade Ipiranga. A Winity arrematou a frequência de 700 MHz no leilão 5G realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em novembro, por R$ 1,45 bilhão – ágio de 805% sobre o preço inicial definido pela autarquia.

A parceria com os postos Ipiranga também é estratégica para Winity por levar sua rede a pontos bem localizados de grandes cidades e por facilitar o cumprimento das obrigações previstas no edital do leilão da Anatel.

A empresa tem o compromisso de levar 4G a 625 localidades e ativar o sinal móvel em quase 36 mil km de rodovias até 2029. Parte dos trechos de estrada será atendida com as antenas colocadas nas unidades da rede de combustíveis.

Publicação na página da Winity em redes sociais aponta que os executivos da empresa busca mais parceiros proprietários de edifícios ou operadores de imóveis para fechar acordo.

“Essa parceria facilitará a chegada da tecnologia 5G aos mais diversos pontos do país e alavancará a missão da Winity de cobrir rodovias. (…) Este é o início do desenvolvimento de um plano de investimento em áreas não cobertas do País. E para acelerar esse plano estamos desenvolvendo parcerias com grandes proprietários e operadores de real estate”, diz a portagem no Linkedin.

A Winity Telecom foi fundada em 2020, pelo Pátria, fundo de investimentos em infraestrutura. A empresa foi criada para desenvolver, construir e operar Infraestrutura Wireless, composta por ativos de redes de telefonia móvel, sistemas de cobertura indoor e novas tecnologias de conectividade móvel.

Como empresa de atacado, pretende oferecer acesso a macro sites, rooftops, DAS, small cells. Também faz parte de seus planos de negócios a construção de sites customizados para clientes que queiram utilizar sua faixa de 700 MHz, e de soluções para redes privadas.

A diretoria da empresa é composta por Sergio Bekeierman (CEO), Enio Stein Jr (CFO), Estevam Araujo (CTIO), Kleber de Lima Junior (CCO) e Marcelo Calvet (COO).

PUBLICIDADE