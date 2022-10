Winity faz acordo com Hughes, e Brisanet espera preço do FWA cair

No primeiro dia da Futurecom, Winity anunciou contratação pela Hughes para levar LTE a comunidades rurais, enquanto Brisanet deu pistas de como vai explorar o 5G.

O CEO da Winity, Sergio Bekeierman, anunciou hoje, 18, que a empresa firmou acordo com a Hughes para levar banda larga móvel a localidades rurais. A empresa comprou a frequência de 700 MHz no último leilão da Anatel, que tinha como obrigações atreladas levar conectividade a rodovias e localidades de todo o Brasil.

“Vamos criar dois projetos pilotos, em um projeto concebido pelas duas empresas”, disse durante painel na Futurecom 2022. A Winity já tem contrato com a Vivo (que precisa do aval da Anatel) e, segundo ele, negocia propostas de compartilhamento com outras operadoras de porte nacional.

O primeiro projeto piloto em conjunto com a Hughes já começou, está ativo nas zonas rurais de cidades do Maranhão e Piauí. O objetivo é coletar dados e refinar a solução para uma futura implantação em escala em todo o país. O projeto deve ser lançado comercialmente no primeiro semestre de 2023 e fornecerá serviços em quatro comunidades rurais dos dois municípios.

Cada site do projeto contará com a solução de backhaul via satélite de alta capacidade da Hughes para alimentar um site LTE e um núcleo de rede da Winity – criando efetivamente uma rede LTE (4G) completa para atender aos clientes da Hughes nas localidades.

A Winity, portanto, aparece como fornecedora de “network as a service” no contrato entre ambas.

FWA

A Brisanet testa o 5G em grandes cidades até o final do ano e espera, até março do ano que vem, ativar comercialmente sua rede, afirmou José Roberto Nogueira, presidente da companhia, durante o debate na Futurecom 2022.

Nogueira tem alta expectativa para o uso do FWA, uma alternativa sem fio à fibra óptica. Ele disse que vai esperar a redução dos preços dos equipamentos, hoje inviáveis no lugar da rede óptica. São poucos os terminais, ressaltou, mas disse que o potencial é alto e espera que boa parte do espectro arrematado pela empresa no leilão 5G da Anatel seja destinado à tecnologia até 2030.

