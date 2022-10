Winity anuncia Antonio Loss como novo diretor de Operações

Com mais de 30 anos no setor de telecomunicações, executivo foi presidente da Telebras, CTO da Nextel Brasil e diretor da Oi e da Net

A Winity Telecom anunciou, nesta quarta-feira, 26, que Antonio Klinger Loss será o seu novo diretor de Operações. Com mais de 30 anos de experiência em telecomunicações, o economista atuou em algumas das principais empresas do País, tendo participado do processo de modernização do setor.

Antes de chegar à Winity, Loss, dentre outros cargos, foi presidente da Telebras, CTO da Nextel Brasil e diretor de Operações da Oi e da Net.

Formado em Ciências Econômicas, o executivo também é mestre em Administração, especialista em Desenvolvimento Gerencial e em Política Estratégica e possui um MBA em Negociação. No mercado, é conhecido pelo amplo domínio das questões econômicas, financeiras, sociais e regulatórias de gestão em telecomunicações.

Segundo a empresa, a chegada de Loss deve potencializar a concretização de levar infraestrutura de telecomunicações, expandir a conectividade e impulsionar novos negócios em diferentes regiões do País.

O plano de negócios da Winity prevê investimentos de até R$ 12 bilhões nos próximos dez anos, incluindo a construção de 19 mil sites para suporte às telecomunicações. O projeto leva em conta compromissos firmados no leilão do 5G, por meio dos quais a provedora de infraestrutura wireless deve levar cobertura a mais de 35 quilômetros de rodovias e a 625 localidades, ampliando o alcance para 6,2 milhões de pessoas e 7,8 milhões de veículos que trafegam por esses trechos de estrada.

