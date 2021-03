Wilson Wellisch é o novo superintendente de Fiscalização da Anatel

Foi publicada hoje, 22, no Diário Oficial da União, a nomeação de Wilson Wellisch para assumir a chefia da superintendência de Fiscalização a partir do dia 26 de março. Wellisch estava fora da Anatel desde o início do governo Bolsonaro, acompanhando o atual secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes.

Inicialmente, estava com Menezes na secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência Tecnologia Inovações. Com o fatiamento da pasta e a indicação de Menezes para o Ministério das Comunicações, Wellisch também foi deslocado para acompanhar Menezes nas telecomunicações. Como Menezes assumiu a Secretaria-Executiva, Wellisch volta para a sua casa de origem.

A superintendência de Fiscalização era comandada por Igor Moreira, que foi exonerado do cargo, a pedido, em fevereiro deste ano e está agora alocado no gabinete do conselheiro Emmanoel Campelo.