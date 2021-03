Wilson Cardoso vai dirigir área de tecnologia da Nokia em toda a América Latina

A Nokia nomeou o executivo brasileiro Wilson Cardoso para cuidar da área de tecnologia na América Latina e no Brasil. Ele vem do cargo de chief solutions officer da subsidiária brasileira.

Cardoso está na Nokia desde 2007, quando a finlandesa comprou a rival Siemens, onde ele já estava desde 2001. Ele é bacharel em tecnologia pela Escola Técnica Federal de São Paulo, Ph. D. em engenharia de telecomunicações pelo MIT, dos Estados Unidos. Tem ainda MBA pela Fundação Getúlio Vargas, formação executiva pela Babson College e outro MBA em modelagem de negócios pela Duke University.

O executivo ficará sediado no Brasil. A Nokia possui escritório em São Paulo. No começo do ano, a subsidiária brasileira trocou de comando. Saiu o presidente no país, Luiz Tonisi, que assumiu o comando da Qualcomm na América Latina. Em seu lugar, foi chamado Ailton Santos, que liderava a área de software da Nokia América Latina.

