WiFi é principal forma de acesso à internet no celular e em casa

A pesquisa de satisfação e qualidade percebida de 2022, publicada hoje, 5, pela Anatel, mostra que o WiFi é a principal forma de acesso à internet utilizada pelo brasileiro. Os dados indicam que tanto clientes de telefonia móvel pós-paga, quantos os de pré-pago, e os de banda larga fixa, recorrem ao WiFi na maior parte dos acessos à internet.

No caso dos usuários de celular pós-pago, o WiFi é a forma de conexão mais utilizada por 64,3% das pessoas, enquanto 33,34% recorrem à franquia de dados com mais frequência do que em relação ao WiFi, e 2,36% não souberam dizer.

No caso do pré-pago, 72,18% usa preferencialmente o WiFi. Outros 25,84% recorrem à franquia de dados, e 1,98% não soube responder.

A superintendente de relações com consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, disse em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que a surpresa mesmo se deu em relação à banda larga fixa. “Neste caso, 82,85% dos consumidores usam preferencialmente o WiFi em casa, 15,54% o cabo, e o restante não sabe”, falou.

Segundo ela, havia expectativa que o WiFi superasse o cabo nos acessos em casa, mas não por margem tão alta, uma vez no momento a conexão com o cabo nos aparelhos compatíveis ainda entrega maior velocidade e estabilidade.

Os pesquisadores também perguntaram aos consumidores para o que eles mais utilizam a conexão da dados. As resposta variam conforme o tipo de acesso. Entre quem assina banda larga fixa é mais comum ver vídeos por aplicativos, navegar por sites da internet, acessar redes sociais e trocar mensagens multimídia. Mas o celular domina quando o assunto é fazer chamadas de vídeo (veja a tabela abaixo).

A íntegra da pesquisa pode ser conferida aqui.