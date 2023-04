WiFi 6E será testado no novo estádio do Atlético

O novo estádio do Atlético, conhecido como Arena MRV, em Belo Horizonte, é a área escolhida para a realização dos primeiros testes do WiFi 6E na faixa de 6GHz destinada pela Anatel. A intenção é ainda em junho deste ano já estar com a tecnologia em funcionamento. “ Vai ser o maior experimento com o WiFi 6E da América Latina”, afirmou Jony Cruz, vice-presidente da Abramulti.

Além da Abramulti, participam do projeto a Apronet, RedeTeleSul, InternetSul, Apims e Abranet. Os detalhes do lançamento foram fechados no Expominas, evento anual da Abramulti realizado no final de março.

“ A Anatel estará junto a esse projeto e irá emitir as licenças necessárias para fomentar o desenvolvimento de todas as cadeias necessárias para que o WiFi 6E com a faixa destinada de 1200MHz ocorra”, afirmou Vinicius Caram, superintendente de Outorgas e Recursos à Prestação da Anatel.

Parceiros

Segundo o CIO da Arena MRV, Leandro Evangelista, toda a área está sendo concebida para ser a mais tecnológica da América Latina. “Estaremos empenhados e juntos nessa parceria”, afirmou. Além do WiFi, o estádio do Atlético irá contar com os serviços de internet dos provedores regionais Blink Telecom e Sempre Internet, que irão garantir disponibilidade de banda e redundância inexistentes em qualquer outro complexo esportivo do país, assegura Cruz.

A Cisco, por intermédio de sua representante na região, a Nexa, irá fornecer os equipamentos e sistemas para a execução dos testes. “Os ISPs já sabem como ninguém o que pode ser construído com o rádio e vamos mostrar nossa competência novamente”, finaliza Cruz.

A faixa

A Anatel destinou toda a frequência de 6 GHz para o uso do WiFi, uma tecnologia que não precisa de outorga para ser usada. Atualmente, a agência consulta o mercado se deveria liberar também essa tecnologia para o uso outdoor, visto que por enquanto só permite que o equipamento seja usado dentro de residências e escritórios (indoor).

Mas os fabricantes e operadores de serviços móveis reivindicam um pedaço desse espectro, alegando que a telefonia celular tem muito mais necessidade de frequência. Por enquanto, somente os Estados Unidos e Brasil destinaram todo o espectro para o acesso sem-fio fixo, WiFi. Nos Estados Unidos, porém, ainda não há uma decisão sobre o uso outdoor. Esse será um dos principais debates da Conferência da Radiocomunicação da UIT (União Internacional de Telecomunicações) que acontece este ano.