Wifi 6 será um importante ator na implantação do 5G

A tecnologia do WiFi, que ganhou mais frequência com a decisão da Anatel tomada em fevereiro, destinando a faixa de 6GHz para os serviços não licencidados, será importante para a implantação do 5G no país, avalia o conselheiro relator da matéria, Emmanoel Campelo. Isso porque, irá se incorporar às redes de fibra óptica (FTTH) para entregar maior velocidade e qualidade às redes. “Fico feliz que o Brasil esteja na vanguarda com essa decisão”, afirmou o dirigente da Anatel.

