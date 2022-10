WiFi 6 em debate no Talk Show Tele.Síntese, dia 8

Cadastre-se gratuitamente para assistir no dia 8 de novembro a uma conversa com representantes dos setores de Educação e Agro sobre a implantação de projetos WiFi 6 em suas empresas.

O WiFi 6 pode ser usado livremente no Brasil, sem necessidade de licenciamento prévio para construção de redes corporativas. Mas você conhece todas as possibilidades que a tecnologia oferece? No dia 8 de novembro estreia aqui no site do Tele.Síntese e em nosso site de eventos, mais um episódio do Talk Show, programa em que trazemos entrevistas e casos de uso por parte de empresas, dessa vez, sobre WiFi 6.

O programa vai debater como o WiFi 6 é utilizado na educação universitária e no agronegócio. Participam da conversa José da Costa Neto, coordenador de infraestrutura de TI da Coopavel, cooperativa agroindustrial do Paraná; Juelinton Silveira, diretor de vendas e produtos da FiberX; Leandro Higa, diretor de TI do Centro Universitário Belas Artes; e Luiz Puppin, head de training center da FiberX.

Os participantes vão comentar sobre as qualidades do WiFi 6, como sua alta capacidade de transmissão de dados, baixa potência e preço menor do que o encontrado para criação de redes móveis em ambiente corporativo ou industrial.

Higa, do Centro Universitário Belas Artes, vai falar de como usou o WiFi 6 para cobrir um campus inteiro com banda larga sem fio, utilizada não apenas pelos alunos e professores, como também por equipamentos educacionais – a exemplo de lousas digitais.

Já Costa Neto, da Coopavel, trará exemplos de uso da tecnologia em aplicações que precisam de resistência a situações extremas. Os aparelhos WiFi 6 da Coopavel são instalados em câmaras frias, são molhados nas lavagens dos ambientes, e não podem falhar nunca, pois é a partir desta rede que acontecem auditorias.

A FiberX, responsável por ambos os projetos, vai contar sobre a parceria que tem com fornecedores, em especial a Huawei, para entregar redes com agilidade. Luiz Puppin vai falar a respeito do que é preciso para montar um projeto WiFi 6 eficiente. Enquanto Juelinton explica como a distribuidora e integradora trabalhou com a fabricante para superar os desafios logísticos e de falta de componentes em meio à pandemia de covid-19.

