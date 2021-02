Butantan e WhatsApp criam canal de comunicação sobre vacinação em Serrana

O bot, chamado Tainá do Butantan, faz parte do Projeto S de vacinação em massa da prefeitura e responderá questões como onde tomar a primeira dose, como monitorar possíveis efeitos adversos pós vacinação e o intervalo para a segunda aplicação

O Instituto Butantan e o WhatsApp anunciaram hoje, 12, uma parceria para a criação de um canal oficial do instituto no aplicativo para os habitantes de Serrana (SP). Assim, os moradores da cidade poderão se informar sobre o Projeto S de vacinação em massa na cidade.

Esse projeto é um ensaio clínico para analisar o impacto da vacina CoronaVac e a eficiência da imunização massiva na redução de casos e no controle da pandemia de Covid-19. Ele foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e é realizado em parceria com a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Serrana.

PUBLICIDADE

O assistente virtual, chamado Tainá do Butantan, ficará disponível para responder questões, como onde tomar a primeira dose, como monitorar possíveis efeitos adversos pós vacinação e o intervalo para a segunda aplicação. Os moradores poderão acessar o bot adicionando o telefone +55 11 4950-8330 à sua lista de contatos, ou clicando no link wa.me/551149508330.

“O canal de WhatsApp do Instituto Butantan permite uma comunicação com segurança e privacidade diretamente com a população de Serrana, que pode buscar informações sobre a vacinação em uma fonte confiável e de amplo acesso às pessoas”, afirmou Dario Durigan, Head de Políticas Públicas do WhatsApp no Facebook Brasil.

No início da pandemia, a plataforma fez algo similar com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS). As entidades também utilizaram o What’sApp para lançar um bot que respondesse as perguntas da população acerca do Coronavírus. (Com assessoria de imprensa)