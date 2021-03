Já é possível fazer chamadas de voz e vídeo pelo WhatsApp desktop

A versão do WhatsApp para desktop ganhou hoje, 4, recursos para chamadas de voz e de vídeo, que poderão ser feitas entre computadores ou entre computador e dispositivo móvel. Por enquanto, é possível realizar conversas apenas entre dois dispositivos. Porém, a empresa declarou que pretende expandir o recurso para incluir ligações em grupo “no futuro”.

As chamadas funcionarão tanto no modo retrato quanto paisagem. Os usuário poderão redimensionar a janela da ligação, que sempre ficará em primeiro plano em relação as outras. Além disso, a conversa terá criptografia de ponta-a-ponta. Na última virada de ano, o WhatsApp registrou recorde de chamadas de voz e vídeo em um dia, com um total de 1,4 bilhão de ligações.

Para utilizar o recurso, não basta apenas conectar o aplicativo do celular no Web WhatsApp. É necessário também o instalar no notebook e, depois, escanear o QR Code da tela. O recurso está habilitado apenas para sistemas Windows 10 64- bit ou macOS 10.13 e suas versões em diante. (Com assessoria de imprensa)