Weclix pode emitir até R$ 200 milhões em debêntures incentivadas

A Weclix poderá emitir até R$ 200 milhões em debêntures incentivadas para implantação de redes de telecomunicações em São Paulo. O provedor está presente em mais de 43 cidades paulista e ocupa o 12º lugar no ranking da Anatel, com 209 mil acessos.

A autorização para a emissão de debêntures pela Weclix foi publicada nesta segunda-feira, 26, pelo Ministério das Comunicações. A validade da portaria é de cinco anos.

Pela nova regra, além de debêntures, a emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) ou de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) ficam autorizadas. A mudança amplia os instrumentos de captação de recursos financeiros no mercado privado para a implementação de projetos de investimento em infraestrutura no setor de telecomunicações.

Com o enquadramento do projeto como prioritário, há uma redução no imposto de renda (IR) para os investidores incidente sobre os rendimentos das debêntures emitidas para financiar projetos. No caso de pessoa jurídica, a redução é de 22,5% para 15%. Já para pessoas físicas, cai de 22,5% para zero.

O ISP, que nasceu em Ribeirão Preto, tem backbone de 1,2 mil km e rede FTTH de 11,5 mil km. Oferece telefonia fixa e serviço de streaming. A Weclix foi fundada por um grupo familiar de São Paulo, que já atuara no mercado de telecomunicações e a BF Capital, uma empresa de assessoramento. Depois recebeu aporte de um fundo do Paraná, que investe em infraestrutura.

A receita liquida do provedor cresceu 254% em 2021 em relação ao ano anterior.

