Weclix expande atuação para Araraquara

A Weclix, provedora de internet via fibra óptica, que opera em dez cidades do interior do estado de São Paulo, chega no dia 28 de abril em Araraquara. A empresa que nasceu em Ribeirão Preto há apenas dois anos, está em pleno crescimento.

“Para os próximos meses nós preparamos muitas novidades. Seguiremos com o propósito de levar internet de verdade, via fibra óptica, com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação para outras regiões”, explica Katia Andrade, Diretora de Marketing, Comercial e Atendimento na Weclix.

A diretora ressalta que o lançamento cumpre o papel de levar serviços de qualidade para a população das cidades. “Expandir a atuação que já estabelecemos em Ribeirão Preto e região, reflete nosso plano de crescimento e as melhorias contínuas que estão sendo feitas, como ampliação e modernização de toda a nossa rede, para garantir que nossos clientes, sejam residenciais ou do empresariado, tenham ultra velocidade de internet, estabilidade e Wi-Fi de alta performance”, afirma.

PUBLICIDADE

“Prezamos pela excelência, transparência, agilidade e atenção integral ao cliente. Por isso a experiência e satisfação são consequência das nossas ações. Seguiremos buscando o desenvolvimento da região onde atuamos por meio da inclusão social, trazendo informação e conteúdo com qualidade de forma acessível”, finaliza Kátia.

A Weclix já atua nos municípios de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jardinópolis, Orlândia, Batatais, Restinga, Sales de Oliveira, Nuporanga, São José do Rio Preto e Brodowski. (Com assessoria de imprensa)