Webby ultrapassa 110 mil conexões ao adquirir provedor atuante nos estados de São Paulo e Paraná

A Webby concluiu nesta semana a aquisição de mais um provedor de internet, cuja operação abrange o centro-oeste paulista e o norte do Paraná. Tal movimento reforça e evidencia um importante pilar de expansão da Companhia, pautado no crescimento inorgânico. Com a aquisição, a Webby ultrapassou 110 mil assinantes distribuídos pelo interior dos estados de São Paulo e Paraná.

Não foi a primeira aquisição realizada pela Companhia. Em 2021, já havia adquirido outros dois provedores regionais, adicionando cerca de 20 mil assinantes à sua base na ocasião. Para a Webby, o crescimento inorgânico é uma via importante de expansão, visto que é possível captar sinergias operacionais e de infraestrutura, principalmente devido ao seu extenso backbone próprio.

Tais movimentos inorgânicos, aliados a uma eficiente expansão orgânica, fizeram com que a Companhia antecipasse sua meta de atingir 200 mil clientes, anteriormente definida para o final de 2023. “Essa é a terceira aquisição em menos de dois anos e a Webby continua trabalhando ativamente na prospecção de novos players. No momento, mais 4 provedores estão em negociação, cuja base de acessos somada é de aproximadamente 100 mil assinantes”, destaca o CEO, Marcelino Cabral.

Além da intensa atividade inorgânica, a Webby obteve excelentes resultados em sua expansão orgânica, fruto de um expressivo investimento em infraestrutura própria, incluindo (i) mais de 7 mil quilômetros de backbone próprio passando por 130 cidades nos estados de SP, PR, MS e RJ; (ii) presença de rede FTTH em 55 cidades com cerca de 340 mil portas já construídas. A Companhia também investe em fortes ações de Vendas e Marketing, a fim de captar novos clientes e difundir a marca Webby.

“Praticamente triplicamos a nossa base de acessos nos últimos três anos e, ao mesmo tempo, conseguimos melhorar a rentabilidade financeira da companhia e elevar nossos padrões de governança corporativa”, assegura Marcelino.

A história da empresa começou em 2008 na cidade de Ribeirão do Sul, interior de São Paulo, com a criação da Global Tech por Marcelino Cabral, hoje CEO da Webby. No início, a companhia atuava apenas com internet via rádio. Com o crescimento de suas operações, a empresa passou a atender a cidade de Ourinhos/SP em 2011, local onde se encontra sua sede.

A marca Webby foi criada em 2016, resultado de um agressivo e sólido plano de negócios, pautado por uma visão estratégica de longo prazo com a missão de entregar internet de alta qualidade por meio de fibra óptica a seus clientes. Desde então, uma rede que era formada por apenas 2560 clientes em 2016, vem crescendo de forma acelerada e já marca presença em quatro estados brasileiros com mais de 7 mil quilômetros de backbone.

Hoje, a Webby é o 24° maior player de fibra óptica do Brasil, somando mais de 110 mil assinantes com tecnologia FTTH. O expressivo crescimento dos últimos anos é consequência do propósito da Companhia que, compromissada em oferecer uma internet via fibra óptica segura e estável, busca promover a inclusão digital no interior do país, conectando pessoas e negócios.

