Webby Internet utilizará cabos internacionais da Seaborn

A Seaborn irá fornecer conectividade internacional para o backbone da Webby Internet, provedora paulista de internet por fibra óptica. O backbone da companhia está conectada à rede de IP da Seaborn por meio dos cabos submarinos Seaborn-1 e AMX-1. Com a parceria, a Webby poderá atender mais 437 mil pessoas dentro da área de serviço de rede.

“Nossa parceria com a Seaborn nos providencia uma conexão internacional com a internet do mundo”, afirmou o CEO da Webby, Marcelino Cabral. Diante dos bons resultados de 2020, a Webby anunciou que pretendia dobrar a base de clientes neste ano. No total, a empresa detém 2,5 mil km de rede de backbone, oferecendo cobertura em cerca de 100 cidades. Atualmente, a empresa atua nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

O cabo Seaborn-1 sai de São Paulo e chega de Nova York, enquanto o AMX-1 faz o percurso de Rio de Janeiro a Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. “Nossa infraestrutura combinada com nossa presença nas trocas de internet mais relevantes do mundo torna nosso IP a oferta ideal para Webby”, disse Michel Marcelino, vice-presidente sênior e chefe da Seaborn América Latina. (Com assessoria de imprensa)