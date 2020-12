Webby Internet avança para 100 cidades e vai dobrar base de clientes em 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A operadora, que atua nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul aumentou investimentos e equipe, reforçou a rede de banda larga e ampliou área de cobertura. Tudo para dobrar sua base de clientes em 2021, mesmo com forte crescimento este ano.

A operadora paulista Webby Internet encerra o ano de 2020 comemorando o excelente resultado e se preparando para dobrar o desempenho em 2021. A cobertura de banda larga foi ampliada para 2.500 quilômetros de backbone próprio passando por mais de 100 cidades.

O backbone da Webby começou a ser construído em 2016 e está entre as melhores redes de São Paulo e Paraná por ser feita toda em anel e 85% subterrânea. Webby tem um grande diferencial pela capilaridade de seu backbone, proporcionando grandes oportunidades de expansão de mercado com qualidade. “Faz parte da cultura da empresa: expandir com qualidade”, afirma o CEO da operadora, Marcelino Cabral.

Os investimentos feitos na construção das redes interurbanas, conjugados com parcerias estratégicas, permitiu à Webby uma conexão protegida e direta com a Internet mundial e também viabilizou a troca de tráfego onde estão presentes os principais PTT’s do país, sem intermediações.

Com esse posicionamento, a empresa tem autonomia para fornecer ao cliente ofertas ilimitadas de dados, com baixa latência, grande estabilidade e qualidade.

Inovação

Para ampliar a sua infraestrutura com as soluções de vanguarda como o backbone óptico e IP, a Webby aposta na formação de capital intelectual próprio. A equipe cresceu 25%, e a empresa vai fechar o ano com mais de 300 colaboradores diretos e mais de 120 prestadores de serviços indiretos.

A Webby Internet parte também para investimentos massivos nas tecnologias fotônicas de altíssima capacidade. Com esses investimentos, a empresa se estrutura para suportar crescimento exponencial de bandas de comunicações por muitos anos. A topologia física bem elaborada, estrutura lógica eficiente e sistemas de proteção bem estruturados são o diferencial da empresa.

“O ano ainda não está fechado, mas crescemos cerca de 80% em 2020. Continuaremos trabalhando intensamente na expansão orgânica nos estados de São Paulo, Paraná e seguiremos para Mato Grosso do Sul. Vamos reforçar nosso time de vendas para dar suporte a essa expansão. Em fevereiro,lançaremos um super programa de vendas, com o objetivo conquistar resultados ainda mais expressivos. Para 2021, o desafio é ainda maior, nossa meta é dobrar a base de clientes. Tenho certeza que atingiremos esse objetivo, pois vivemos uma cultura de crescimento rápido.” diz Maicon Luiz, diretor Comercial da empresa.

Além do crescimento orgânico, a operadora está também expandindo a sua atuação com a aquisição de provedores. “ Fechamos a compra de dois provedores em 2020, que no primeiro semestre de 2021 serão integrados à empresa. E já fizemos mais quatro ofertas, cujos negócios deverão ser concluídos em fevereiro do próximo ano”, diz Renan Zanni, diretor de Negócios da Webby Internet.

Até 2015, a empresa tinha presença em 7 cidades de São Paulo, e contava com 2.570 clientes na base. Este ano a operadora chegou em mais 12 cidades, ampliando a área de atuação para cidades-chave, como Presidente Prudente e Itapeva, em São Paulo. O que representa uma cobertura para 523 mil habitantes. “Em 2021, nossa meta é levar conectividade de qualidade para novos 437 mil habitantes. Planejamos nosso futuro e sonhamos chegar aonde estamos hoje entre as maiores do Brasil”, completa Marcelino.

Governança

A empresa mantém a expansão de sua rede e de sua cobertura territorial sem deixar de lado as melhores práticas de governança. Além de capacitar a “prata da casa’ contratou profissionais do mercado. Para o próximo ano, contará com a consultoria da Falconi para melhorar ainda mais a gestão focada em resultados.

Marcelino explica que a empresa nasceu em Ourinhos (SP) e elegeu os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul como mercados prioritários por terem ampla demanda e sinergia com backbone já implantado. Para 2021, os três estados ainda serão os mercados-foco.

“Vamos trabalhar em 2021 por meio dessas duas estratégias de crescimento orgânico e aquisições. Vamos chegar a novas cidades e também aumentar a participação nas localidades onde já atuamos, sempre focados em qualidade nas conexões”, sinaliza Marcelino.

Além da meta agressiva, o ano de 2020 foi desafiador devido à pandemia, que gerou uma alta no consumo, levando a empresa a se preparar rapidamente para manter as conexões estáveis e sem interrupções.

“Consolidação do mercado de telecom está acontecendo no Brasil e nos estados onde atuamos. Estamos sim avaliando um possível aporte em final de 2021 e inicio de 2022″, completa Marcelino.

“Na pandemia, a conexão virou um serviço essencial. E ainda tivemos de continuar com as expansões, construindo backbone, expandindo mercados, ampliando o time e transmitindo a nossa cultura, que é forte. Esses foram alguns desafios de 2020, e conseguimos alcançar nossos resultados. Para 2021, nossa meta é conquistar o encantamento dos nossos clientes”, conclui o CEO da Webby internet.