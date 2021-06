WDC, Huawei e HDT fecham parceria para novas soluções de energia solar

PUBLICIDADE

A WDC Networks, empresa do setor de energia solar, formou parceria estratégica com a Huawei e a brasileira HDT Energy, sua operadora logística. A parceria objetiva trazer para o mercado de energia solar novas soluções tecnológicas para os segmentos de alta-potência e sistemas híbridos (on-grid e off-grid).

Isso inclui uso de baterias de lítio para expandir a atuação das companhias dentro dos segmentos de residências mais sofisticadas, comércios e indústrias de médio e grande porte. A WDC trabalha com uma linha de produção de geradores de vários tipos de potência, com modelos de estrutura de fixação e inversores.

Para a parceria, a Huawei propôs soluções de proteção contra incêndios, otimizadores de alta performance e tornar os sistemas híbridos conectando uma bateria. Isso foi um dos grandes motivadores da parceria, conforme afirmou em nota André Luiz de Paula Souza, diretor da divisão WDC Solar no Brasil.

A Huawei, por sua vez, disse que irá se beneficiar da integração entre tecnologia, canal de distribuição e logística. Além disso, a empresa poderá contar com o pilar de assistência pós vendas e capacitação técnica.

A WDC ficará responsável por unir a distribuição de geradores e inversores de energia solar fotovoltaicos à operação logística da HDT e fazer o contato direto com mais de 12 mil integradores. A companhia informou, em nota, que o intuito final é ampliar o conceito de sustentabilidade e de cidade inteligente, com reaproveitamento de energia.

“A marca WDC Solar aposta na sinergia do negócio de solar com as demais áreas da empresa (Telecom, TI e Automação), pois todo o mercado tem buscado diminuição nas despesas com energia, redução na pegada de carbono e ações práticas de comprometimento com o meio ambiente”, afirmou o diretor da WDC. (Com assessoria de imprensa)