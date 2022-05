WDC anuncia segunda emissão de debêntures

A WDC Networks informou aos acionistas e ao mercado, nesta terça, 17, que seu Conselho de Administração aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 600 milhões.

As debêntures não são conversíveis em ações e foram aprovadas em até 2 séries, observada a possibilidade de distribuição parcial (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).

No documento, assinado por André Luiz Sandoval Valente, Diretor de Relações com Investidores, a empresa baiana avisou também que as debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sendo R$ 500 milhões em regime de garantia firme de colocação, nas proporções indicadas no Contrato de Distribuição, e os R$ 100 milhões restantes em regime de melhores esforços.

Fica observada a possibilidade de distribuição parcial, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das debêntures.

A emissão será realizada em até 2 séries, no sistema de vasos comunicantes. A existência de cada série e a quantidade de debêntures emitidas em cada uma será definida conforme o procedimento de bookbuilding.

Juros remuneratórios

De acordo com a WDC, as debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (depósitos interfinanceiros) de um dia, com o acréscimo exponencial de sobretaxas (spreads) a serem definidas de acordo com o procedimento de bookbuilding.

A primeira série terá spread limitado a 2,30% ao ano; e a segunda, limitado a 2,70% ao ano.

Os recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão serão utilizados exclusivamente para investimentos de capital para aquisição de estoques operacionais e/ou equipamentos destinados a locação; e/ou reforço do capital de giro; e/ou pagamento de dívidas.

Em janeiro de 2022, a WDC fez uma oferta pública de ações no varejo e permitiu que acionistas as negociassem livremente na Bolsa.

