WDC antecipa resultado e informa que descontinuará indicador

Em fato relevante divulgado ontem,13, a WDC Networks antecipa resultado de queda de 6,5% nas vendas totais entre janeiro e junho de 2022, na comparação com igual período do ano passando, chegando a R$ 666,8 milhões. No segundo trimestre de 2022, as vendas totais consolidadas totalizaram aproximadamente R$ 372,8 milhões, o que representa uma redução de aproximadamente 4,6% em relação ao segundo trimestre de 2021 e um acréscimo de aproximadamente 26,8% em comparação ao primeiro trimestre de 2022.

A companhia atribui as quedas no valor das vendas totais consolidada, entre outros fatores, à diferença das taxas de câmbio vigentes nos períodos, “visto que houve uma redução da cotação média do dólar, o que consequentemente impactou o valor das vendas em reais”, informa. Mas ressalta que essas informações são preliminares, não auditadas e não revisadas por auditores independentes e que podem sofrer ajustes. Os resultados trimestral e semestral da WDC serão divulgados na forma da lei, ressalta a empresa no fato relevante.

PUBLICIDADE

A decisão da WDC Networks em antecipar alguns números se deve ao fato de descontinuar a divulgação, ao encerramento de cada trimestre, do valor das ‘vendas totais consolidada’, conforme vinha acontecendo desde o terceiro trimestre de 2021. Segundo a companhia essa é uma decisão estratégica da administração.

Segundo a WDC, as ‘vendas totais’ é uma medição não contábil elaborada e divulgada pela companhia e representa a soma das vendas faturadas. No caso de valores recebidos pela companhia em razão do serviço de locação de tecnologia (Technology as a Service – TaaS), considera-se como ‘venda total’ o valor integral de locação considerando o período integral do respectivo contrato.

PUBLICIDADE