Wayra lança desafio para startups na área de logística

A Wayra, hub de inovação aberta do grupo Telefónica, lançou hoje, 1º, um novo desafio para startups da área de logística. As inscrições ficarão abertas até 31 de outubro, neste site. As startups selecionadas para a fase final farão um pitch para executivos da Vivo, tendo a possiblidade de fechar negócios com a operadora.

Os contratos poderão seguir o modelo para uso interno, para soluções relacionadas a melhoria de eficiência e redução de custos operacionais. Também estão incluídos contratos para uso externo, com a criação de novos produtos tanto B2B como B2C.

A Vivo acredita encontrar inovações que melhorem custos e nível de serviço dentro empresa. A meta é encontrar soluções em logística reversa, como plataforma de gestão e serviço de coleta, de crowdshipping e sistemas de gerenciamento de transporte. Os critérios para seleção incluem avaliação de equipe, solução e aderência à oportunidade.

“Trata-se de uma iniciativa da Wayra para nos aproximar de startups que tenham potencial de acelerar nossas frentes de transformação digital na Logística com soluções inovadoras de baixo custo e maior eficiência operacional”, explica Leandro Stumpf, diretor de Logística da Vivo.

Criada em 2011, a Wayra opera em 10 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Alemanha, México, Peru, Espanha, Reino Unido e Venezuela) e investiu mais de € 45 milhões nesses anos em empresa nascentes de base tecnológica.

Atualmente, 500 startups fazem parte do portfólio de inovação aberta global da Telefónica e mais de 20% fazem negócios com a companhia. Presente no Brasil desde 2012, já investiu em 78 startups e possui 33 em portfólio. Entre as áreas prioritárias de investimento estão educação, saúde, finanças, inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT) e big data. (Com assessoria de imprensa)