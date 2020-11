Wayra e Cubo Itaú anunciam parceria estratégica

Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefónica no mundo, e Cubo Itaú, anunciaram hoje, 10, uma parceria estratégica. O objetivo é escalar iniciativas de inovação aberta e promover conexões e negócios entre startups e corporações.

Com isso, a comunidade Cubo tem a possibilidade de participar de encontros do Wayra Pitch Day, onde fundadores apresentam suas startups a Vivo. A parceria também prevê o acesso da comunidade aos Desafios Wayra, com o intuito de aumentarem as chances de fechar negócios com a Vivo.

PUBLICIDADE

Já a hub da Vivo se beneficiará com o acesso livre como visitante ao Cubo para a investida de seu portfólio, bem como fast track nos desafios corporativos lançados na plataforma do hub, interação com startups em estágio mais maduro, espaço para eventos e reuniões de inovação. Ainda está incluído um período de degustação no programa de membership do hub do Itaú.

“Estamos muito animados com essa parceria com o Cubo, pois iremos estreitar ainda mais o relacionamento das startups do hub com a rede Wayra, além de conectar as startups do nosso portfólio com outras corporações e parceiros, buscando gerar mais negócios e impacto no ecossistema”, afirmou Livia Brando, Country Manager da Wayra Brasil (foto). (Com assessoria de imprensa)