Wayra Brasil tem nova Managing Director

A Wayra Brasil anuncia sua nova Managing Director, Gabriela Toribio. Ela vai comandar o hub de inovação aberta da Vivo visando aproximar startups e a Vivo para gerar oportunidades de negócio em conjunto e investir em startups early stage, para seguir impulsionando o ecossistema empreendedor com contratos e aportes financeiros.

Gabriela também estará à frente do Vivo Ventures – Corporate Venture Capital (CVC) da Vivo, lançado em 2022. O Fundo tem um capital comprometido de R$ 320 milhões para investir prioritariamente em startups em estágio de crescimento (growth), nas áreas de Entretenimento, Casa Inteligente, Marketplace, Saúde, Finanças e Educação, setores-chave para o posicionamento da Vivo como hub digital.

Vivo e Telefónica já realizaram 130 investimentos diretos e indiretos em startups, a maioria através da Wayra. Somente em 2021, foram gerados aproximadamente R$ 70 milhões em negócios entre a Vivo e as startups do portfólio do hub de inovação aberta.

“Nos últimos anos, a Wayra realizou 83 investimentos em startups, com cases como Gupy, Trocafone, Docket e Monkey. A Gupy, por exemplo, é a plataforma de recrutamento e seleção utilizada pela Vivo. Nossa alavanca de valor é investir e, sempre que possível, realizar parceria de negócio para escalar a startup”, diz Gabriela.

Com experiência nas áreas de inovação e empreendedorismo, a nova Managing Director da Wayra Brasil foi Head de Venture Capital da Companhia Siderúrgica Nacional e é atualmente Coordenadora do Comitê de Corporate Venture Capital (CVC) da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap), instituição que tem o objetivo de fomentar o ecossistema de CVCs no Brasil.

A executiva também é fundadora da Alimentos da Vila, empresa baiana cuja missão é expandir o acesso à alimentação saudável, natural e orgânica, e professora da FIAP, onde dá aulas de empreendedorismo na disciplina Startup One.

