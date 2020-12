Vrio nomeia Gustavo Fonseca para VP do segmento de OTT

A Vrio, dona da Sky, nomeou Gustavo Fonseca seu vice-presidente para produtos OTT na América Latina. Eles será responsável pelo aplicativo DirecTV Go. Fonseca ficará no Brasil e se reportará a Michael Bowling, presidente da DirecTV Latin America.

Antes da nomeação, Fonseca trabalhava como CMO (Chief Marketing Officer) da Sky, cargo que ocupava desde 2018. O profissional ingressou na SKY Brasil em 2015, para coordenar a área de Analytics. Nessa função, liderou a equipe de insights, auxiliando em estratégias como o Digital First.

Fonseca também já trabalhou em empresas como Telefônica Brasil, Procter & Gamble (P&G) e na consultoria Oliver Wyman. Além disso, é graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Brasil e possui MBA pelo INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresa).

Recentemente, a Vrio começou oferecer no Brasil a DirecTV Go, plataforma pan-regional na categoria OTT. A plataforma oferece programação ao vivo com o conteúdo on demand em plataforma de streaming, disponível para consumidores de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. (Com assessoria de imprensa)