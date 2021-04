Volvo fecha parceria com a Didi, dona da 99, em carros autônomos

A Volvo Cars, empresa de segurança automotiva, passará a fornecer veículos autônomos para a frota de testes da DiDi Autonomous Driving, braço de tecnologia autônoma da Didi Chuxing, dona da 99. As companhia assinaram recentemente um acordo de parceria estratégica à longo prazo. A colaboração deverá auxiliar a DiDi a expandir suas frotas de teste autônomo na China e nos Estados Unidos.

O grande objetivo dos parceiros consiste em viabilizar que carros operem sem motoristas de segurança em serviços de robô-táxi. Para isso, a DiDi receberá da parceira modelos Volvo XC90, equipados com os sistemas de backup necessários para funções como direção e frenagem.

A Volvo Cars também irá auxiliará na integração de software e hardware adicionais para a direção autônoma desses veículos. Os carros XC90 serão os primeiros a integrar a DiDi Gemini, nova plataforma de hardware autônomo da companhia, que será utilizada como carro por aplicativo no futuro.

Em 2020, a Volvo Cars forneceu à DiDi os modelos Volvo XC60 no primeiro programa piloto de robô-táxi de Xangai. Durante o período, as pessoas puderam reservar viagens por táxis autônomos monitorados por um motorista de segurança e engenheiro no aplicativo da DiDi.

Com a colaboração, a Volvo Cars busca se posicionar como a principal fornecedora de frotas autônomas, conforme explicou Håkan Samuelsson, presidente-executivo da empresa. “Esta colaboração estratégica com a DiDi Autonomous Driving valida a nossa aspiração de ser o parceiro preferencial das empresas líderes mundiais em carros por aplicativo”, afirmou. Além da DiDi, a empresa já fechou parcerias para fornecimento de carros autônomos com Uber e Nvidia. (Com assessoria de imprensa)