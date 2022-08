Vivo Ventures aporta R$ 15 milhões na fintech Klavi

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Vivo Ventures vai comprar promissórias conversíveis em ações da Klavi, empresa que analisa dados financeiros de clientes de empresas de crédito. É o primeiro aporte do novo braço de investimento de risco da Telefônica no Brasil.

O investimento acontecerá por meio da aquisição de notas promissórias conversíveis em participação acionária. Klavi é o nome fantasia da empresa Credit Vista Technologies Limited.

O aporte na Klavi é o primeiro desde a criação da Vivo Ventures no começo do ano. A unidade foi criada em conjunto pela Telefônica Brasil e a Telefónica Open Innovation, e tem R$ 320 milhões em fundos para alocar em empresas que considerar promissoras.

PUBLICIDADE

Este não é o primeiro aporte que a Klavi recebe. Em agosto de 2021, a fintech levantou R$ 6,5 milhões em uma rodada de aporte “semente” liderada pela Iporanga Ventures.

Em abril deste ano, a Klavi foi selecionada para participar da nona edição do Boostlab, hub de negócios para empresas de tecnologia do BTG Pactual, realizado em parceria com a ACE Startups.

Ali, os fundadores da Klavi, Bruno Chan e Stone Zheng, receberam três meses de mentoria de especialistas como Amos Genish, sócio do BTG Pactual e head da Digital Retail Unit, Edison Ticle, CFO da Minerva Foods, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, e Renata Serra, CTO da Enforce.

A empresa foi criada em 2020. Atende hoje empresas como TC-Sencon, Gorila, Simplic, SuperSim, EasyCrédito, Zippi, Portocred. Até abril, tinha registrado dois milhões de conexões e processado 200 milhões de transações de diversas fontes.

O modelo de negócio é B2B. A plataforma de Open Data é embarcada no ambiente do cliente, permitindo ao usuário compartilhar a sua conta em uma forma rápida e segura. Após o compartilhamento, o parceiro recebe os dados brutos e processados para identificar a renda, tipos de gastos, fluxo de caixa e outros, “tudo seguindo as diretrizes estipuladas pela LGPD”, garante a empresa.

PUBLICIDADE