Vivo venderá roteador Google Wifi em lojas físicas e virtuais

A operadora parcela o valor do produto em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito e, comprando o roteador pelo cartão Vivo Itaucard, o cliente tem até 10% de cashback

A Vivo incorporou ao seu portfólio o roteador Google Wifi, apresentado ontem, 15, pelo Google. O dispositivo chegará este mês às lojas físicas e ao e-commerce da operadora. Na Vivo, a versão com uma unidade do Google Wifi custa 21x de R$ 48 e, com três dispositivos, 21x de R$ 96.

O consumidor poderá parcelar o valor do produto, em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. Finalizando a compra com cartão Vivo Itaucard, o cliente recebe até 10% do valor da compra de volta. O preço sugerido pelo Google para o produto unitário é de R$ 1 mil e o pacote com três de R$ 2 mil.

PUBLICIDADE

O Google Wifi é compatível com todas as tecnologias de internet oferecidas pela Vivo, como a Vivo Fibra. Sua arquitetura e tecnologia permitem cobrir, com um único equipamento, plantas de até 110m², e há a solução com o pack de três unidades que conversam entre si via wi-fi. O dispositivo também permite que os responsáveis definam programações para gerenciar o tempo de uso, restrição a determinados conteúdos e pausar o Wi-Fi em alguns aparelhos. (Com assessoria de imprensa)