Vivo seleciona VMware para fornecer rede telco-cloud para aplicações 5G

A Vivo anunciou hoje, 12, a contratação da VMware para colocar no ar seu projeto de “telco cloud”. O projeto prevê a integração, implantação e gerenciamento de funções virtuais de rede (VNFs), e funções nativas de nuvem (CNFs).

A Vivo Telco Cloud passou por dois anos de testes laboratoriais, reuniões e discussões técnicas para definir o melhor formato para modernizar aplicações e habilitar novas experiências de uso com a conectividade do 5G. Para isso, foi necessário o uso de infraestrutura definida por software, automatizada e virtualizada, com base nas tecnologias NFV e CNF, uma abordagem que habilita o uso de containers em redes de telecomunicações.

Como parceira de tecnologia da Vivo, a equipe da VMware se concentrou, nos últimos 24 meses, em demonstrar as capacidades técnicas da solução VMware Telco Cloud Platform utilizadas ao redor do mundo para otimizar arquiteturas 4G e 5G. Provadas em ambientes de produção ao longo do período, as tecnologias permitiram a aceleração da conectividade 5G, ao mesmo tempo em que servem como ponte para a otimização da rede 4G já existente.

“É essencial a virtualização da nossa rede para cumprir os desafios de implantação dos novos serviços propiciados pela tecnologia 5G. Trabalhamos em um processo de seleção detalhado e fechamos a parceria com a VMware para esse novo modelo de construção de redes”, declarou Elmo Matos, diretor de planejamento e tecnologia da Vivo.

“Como um dos parceiros estratégicos de tecnologia da Vivo, esperamos fazer uma parceria para a modernização das redes”, diz José Duarte, presidente da VMware no Brasil. “Além dos benefícios de infraestrutura e conectividade da Vivo, o projeto vai conferir maior flexibilidade aos times técnicos da companhia. Desenvolvemos em conjunto uma plataforma robusta e, como resultado, a Vivo se torna mais estruturada e especializada em sua operação com o 5G, o que garante maior eficiência aos profissionais técnicos no dia a dia.”

Para que o impacto fosse imperceptível na estabilidade das redes Vivo, a implantação do ambiente produtivo foi dividida por etapas. Primeiramente, foi feita a preparação de todo o local, com a instalação de equipamentos de rede, servidores, software e customizações. Atualmente em andamento, a etapa seguinte contempla a implementação das tecnologias de VNF e CNF.

Além disso, para que o projeto seja entregue por completo, a NTT, parceiro de telecomunicações da VMware, será responsável por realizar o Project Management Office (PMO), a integração entre os sistemas, o suporte em todas as camadas previstas e a definição das redes.

“Além de desenvolver o papel de integradora de sistemas, iremos auxiliar a Vivo a implementar os elementos necessários que fazem com que as pessoas consigam realizar uma chamada ou navegar pela internet utilizando a rede 5G. A VMware é uma fabricante de tecnologia respeitada em todo o mundo e é uma honra fazer parte de um projeto tão importante como esse, que irá reverberar em todo o país,” diz Augusto Panachão, vice-presidente de tecnologia da NTT.

“O Vivo Telco Cloud é um projeto de grande proporção e alta escalabilidade. Por essa razão, entendemos os desafios que a Vivo enfrentou para elaborar uma abordagem de desenvolvimento contínuo durante todos os anos de operação, em que as etapas iniciais são fundamentais e dão suporte aos planos de expansão das redes no futuro,” explica Guilherme Soares, diretor de vendas para contas estratégicas da VMware. (Com assessoria de imprensa)

