Vivo renova parceria com CDF e pode virar sócia da empresa

A Vivo ampliou a parceria comercial com a CDF Assistência e Suporte Digital S.A., empresa que é um marketplace de soluções de assistência residencial e tecnológica. O objetivo é virar referência no mercado brasileiro na oferta de serviços de suporte tecnológico para a casa conectada. No âmbito da parceria, a Vivo passa a deter o direito de adquirir uma participação minoritária no capital social da CDF, a depender do atingimento de determinadas metas.

Esta iniciativa reforça o posicionamento da Vivo como um hub de serviços digitais, atendendo a todas as necessidades de tecnologia de seus clientes, além de aumentar a participação da companhia em negócios de alto valor. A operação ainda está sujeita à prévia aprovação da autoridade antitruste brasileira.

PUBLICIDADE

As empresas já são parceiras na oferta do “Vivo Guru”, que será a marca guarda-chuva também dos serviços para casas cada vez mais conectadas, a serem lançados em breve. Além do suporte técnico remoto e presencial, o portfólio será ampliado para outras áreas como configuração de rede WiFi e física, instalação e configuração de dispositivos inteligentes, entre outros.

“A tendência é haver cada vez mais dispositivos conectados nas residências, como máquina de lavar, geladeira, ar condicionado, lâmpadas, entre outros, graças à evolução da internet das coisas para consumidores finais. Os mundos da tecnologia e dos serviços de assistência estão se aproximando e queremos capturar essa oportunidade, oferecendo serviços que ajudem nossos clientes”, afirma Marcio Fabbris, VP B2C da Vivo.