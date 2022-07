Vivo recompra 6,2 milhões de ações no 1ºsemestre

A Vivo anunciou a recompra de ações no segundo trimestre deste ano, com o objetivo de incrementar o valor aos acionistas pela aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa. Foram adquiridas 3,9 milhões de ações, que representam 0,23% do capital da companhia, ao preço médio de R$ 50,39 por ação.

No primeiro trimestre, a operadora recomprou 2,3 milhões de ações, que equivale a 0,14% do capital, pagando um preço médio de R$ 48,96. No semestre, recuperou 6,2 milhões de papéis, que representam 0,37% do capital, pagando, em média, R$ 49,85 por ação.

Segundo o relatório de recompra de ações, divulgado nesta segunda-feira, 11, a Vivo tem 426.4 milhões de ações nas mãos dos acionistas minoritários e 1,2 bilhão de papéis com os acionistas controladores, no caso a Telefónica de Espanha. Ao todo, a operadora tem 1,6 bilhão de ações.

O Programa de Recompra de Ações foi aprovado pelo Conselho de Administração da operadora. Na época, a reserva de caixa chegava a R$ 649,4 milhões. A Vivo tinha autorização para recompra de até 42,3 milhões de ações ordinárias, emitidas pela própria companhia.

A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander. As aquisições foram realizadas na Bolsa de Valores (B3 Brasil, Bolsa e Balcão), a preços de mercado, cabendo à administração da Companhia decidir o momento e a quantidade de ações adquiridas, respeitando os limites previstos no Programa e na regulamentação aplicável.

