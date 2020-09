Vivo passa a integrar novo índice de sustentabilidade da B3

A Telefônica, com a marca Vivo, está entre as dez empresas destaque no mais recente índice de Sustentabilidade, o S&P/B3 Brasil ESG, que reúne as companhias com atuação elevada nos critérios ambiental, social e de governança. O novo índice é composto por 96 empresas listadas na B3 que compõem o S&P Brazil BMI (Broad Market Index) e mantêm práticas aderentes aos princípios do Pacto Global da ONU.

A operadora está há 8 anos consecutivos no ISE da B3, e comemora o ingresso no novo índice como um reconhecimento do mercado às iniciativas de sustentabilidade da empresa. De acordo com Renato Gasparetto, vice-Presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vivo, a operadora é a primeira empresa do setor neutra em carbono e com consumo de energia 100% renovável. Reduziu em 50% suas emissões em 2019 e neste ano passou a produzir a própria energia, por meio de geração distribuída. As emissões diretas que não podem ser evitadas são compensadas por créditos de carbono com benefícios sociais e para a preservação florestal na Amazônia.

Como reforço de suas iniciativas voltadas à economia circular, a Vivo lançou uma campanha para estimular os consumidores a fazerem o descarte correto dos resíduos eletrônicos, por meio do programa Recicle com a Vivo, disponível em suas lojas. A iniciativa busca ampliar em 20% a coleta e reciclagem de equipamentos eletrônicos e levar também aos clientes a opção pelo consumo responsável. (com assessoria de imprensa).