A Vivo está ampliando sua estratégia junto às micro, pequenas e médias empresas com um novo ecossistema digital, o Vivo Meu Negócio. Ali, os pequenos empreendedores terão acesso aos serviços que dão suporte à entrada e manutenção no ambiente online.

O lançamento dessa abordagem para PMEs é parte da estratégia da empresa para diversificar receitas com serviços digitais, no caso, voltados ao B2B. Para se ter uma ideia, no último ano, as receitas de cloud, cibersegurança, IoT, big data, venda e aluguel de equipamentos de TI geraram cerca de R$ 2,7 bilhões, valor 29% superior, quando comparado a 2021. No primeiro trimestre do ano, essa receita cresceu 32%, com faturamento de R$ 813 milhões, já representando 6,4% da receita total da Vivo no trimestre.

Atualmente, a Vivo tem cerca de 1,5 milhão de clientes corporativos – sendo as PMEs sua maior parte.

O Vivo Meu Negócio parte da conectividade e se complementa com soluções desenvolvidas com players digitais de mercado para todos os desafios do negócio: desde o momento de abrir a empresa, passando por soluções ágeis de gestão, custos e despesas, até ferramentas para presença na web com criação de site, registro de domínio, hospedagem e estratégia SEO.

A plataforma tem uma ferramenta de Gestão de Vendas, solução em nuvem no modelo ERP (Enterprise Resource Planning, na sigla em inglês) para oferecer melhor gerenciamento ao negócio, com suporte aos processos nas áreas de finanças, cadeia de suprimentos, serviços, atendimento.

A nova solução pode ser adaptada para diferentes setores, com destaque ao Varejo, Comércio e Alimentação – especialmente bares e restaurantes. Por exemplo, pode ser usado com um sistema de frente de caixa, para controle inteligente de estoque, para emissão de notas fiscais, para controle de comanda e pedidos para a cozinha.

O Vivo Gestão de Vendas tem assinatura de R$ 9,90 ao mês e conta com processos integrados do início ao fim que substituem a contratação e gestão de diversos sistemas, por uma única plataforma com opção de controle remoto a partir de um smartphone, afirma a operadora.

Outras ferramentas do Vivo Meu Negócio são: construtor de site; SEO; email corporativo; controle de informações da empresa de forma centralizada; backups das mensagens trocadas; controle de quem pode enviar ou receber e-mails em nome da empresa. (Com assessoria de imprensa)