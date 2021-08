Vivo libera a migração de todos os clientes móveis corporativos para o eSIM

A partir de hoje, 23, todos os clientes corporativos de linhas móveis da Vivo Empresas poderão realizar a troca do SIMcard para e-SIM. O SIMcard é o chip celular que é colocado dentro do smartphone pelo usuário para utilização da rede da operadora. Já o eSIM é um componente embutido na placa do celular, que não pode ser retirado. Em compensação, a ativação é toda virtual, via software. A migração é opcional e deve ser feita por meio do site do Meu Vivo Empresas.

Segundo a operadora, o eSIM é mais seguro. Por não ser removível, impossibilita o manuseio sem autorização e, em eventual roubo, a conexão móvel poderá ser facilmente transferida para um novo equipamento de forma remota e rápida, liberando o uso imediato da linha em outro dispositivo compatível.

A nova tecnologia ainda agiliza a ativação e uso do aparelho e possibilita o uso de mais de uma linha no mesmo smartphone. Para novos clientes, o processo não se altera e o eSIM será iniciado após a contratação da linha e ativação pelo Meu Vivo Empresas.

“O conceito em longo prazo é criar um padrão de eSIM na indústria como um todo, trazendo economia de custos, maior segurança aos consumidores e conveniência na hora da portabilidade”, explica o diretor de Marketing da Vivo Empresas, Gabriel Domingos.

A Vivo vem oferecendo suporte do eSIM a dispositivos homologados pela Anatel desde 2018. Além dos clientes móveis da companhia (B2C e agora B2B), a Vivo avançou com o eSIM, recentemente, no segmento de comunicação entre máquinas (M2M, na sigla em inglês) facilitando a conectividade das “coisas” desde a linha de produção.

Nem todo celular, no entanto, traz já embarcado o eSIM. A lista de aparelhos compatíveis, homologados na Anatel, é a seguinte:

Aparelhos disponíveis para a migração