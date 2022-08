Vivo leva Terra Fibra a Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Como oferta de lançamento, o Plano 350mb – para pessoa física – custa R$ 89,99/mês por 6 meses. Modelo de internet de alto desempenho da operadora já está presente em 15 cidades do Estado de São Paulo

A Vivo anunciou que o Terra Fibra, modelo de franquia de internet de ultravelocidade, chegou a Santa Cruz das Palmeiras. Com isso, a cidade do interior de São Paulo, que tem cerca de 35 mil habitantes (dados de 2020), ganha oferta de internet fixa com até 500 Mega de velocidade de download e 250 de upload.

Terra Fibra em Santa Cruz das Palmeiras dá sequência à expansão acelerada desse serviço da operadora. A Vivo deixa planos disponíveis para mais de 11 mil novos domicílios, incluindo residências e empresas. A operação será realizada pela unidade franqueada AXT Telecomunicações, pertencente ao Grupo AXT.

No Estado de São Paulo, o Terra Fibra já está presente em 15 cidades: Porto Ferreira; Pindorama; Santa Adélia; Monte Mor; Laranjal Paulista; Francisco Morato; Franco da Rocha; Caieiras; Novo Horizonte; Monte Alto; Taquaritinga; Cerquilho; Vargem Grande Paulista, Aguaí (lançado em maio de 2022) e São Pedro.

Preço

Como oferta especial de lançamento, a Vivo coloca o Plano 350mb – para pessoa física – no valor de R$ 89,99/mês por 6 meses.

Os bairros atendidos em Santa Cruz das Palmeiras serão: Ada Dedini Ometto, Arlindo Ramos, Biquinha Fazenda Santa Veridiana, Centro, Chácara Maria Tereza, Conjunto Habitacional Dom Posse, Conjunto Habitacional Pedro Duarte, Distrito Industrial, Distrito Industrial Pero Vila Poço Barb, Ettore Marquezelli, Fazenda Setor Escolástica, Jardim Arlindo Oliveira, Jardim Bela Vista, Jardim Brasil, Jardim Centenário, Jardim Maria Moro, Jardim Oliveiras, Jardim Palmeiras, Jardim Pedro Ometto, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Luzia, Jardim Santa Lúcia, Jardim São Carlos, Residencial Orlando Bellomi, Residencial Santa Luzia, Vila Meira, Vila Andrade, Vila Bonati, Vila Bortone, Vila Guilherme, Vila Industrial, Vila Penteado, Vila Santa Terezinha, Vila Santa Cruz, Vila Vertente.

A fibra da Vivo é reconhecida por ter a maior velocidade de banda larga medida pela Anatel e o melhor desempenho segundo ranking ISP da Netflix. A operadora lembra que o lançamento da fibra nas cidades fomenta a economia local, com a geração de empregos e oportunidades de novos negócios para os clientes.

