Vivo lança solução IoT baseada em eSIM

Adoção do eSIM permite conectar dispositivos fabricados fora do Brasil à sua rede local sem troca de chips físicos

A Vivo Empresas, unidade da Telefônica Brasil que atende o mercado corporativo, lançou nesta segunda-feira, 19, uma solução de internet das coisas para aplicações industriais, baseada em eSIM.

A tecnologia eSIM permite que um dispositivo seja conectado à rede celular da operadora sem a troca física de chips SIM. A escolha se dá por meio de software.

Com a adoção da tecnologia, módulos importados de IoT podem ser ativados no Brasil. “Nossa estratégia abre caminho para novos negócios internacionais que venham para o País e fortalece nossa relação com a indústria nacional, que passa a ter nossa conectividade como parte integrante da linha de montagem”, explica o head de IoT, Big Data e Inovação B2B da Vivo, Diego Aguiar.

A empresa que adquirir a solução poderá fazer a adequação do ciclo de vida dos SIM Cards, desde testes durante o processo de desenvolvimento e produção até a implantação do serviço para o cliente final.

Os pacotes de dados possibilitam a separação do tráfego por tipo de serviço. A expectativa da operadora é atender setores diversos da indústria, com destaque para manufatura, setor automotivo e varejo. Todos os dispositivos conectados são gerenciados através da Kite Platform, exclusiva da Vivo.

Atualmente, a operadora tem 36% de participação no mercado IoT, conforme dados da Anatel de fevereiro. Isso representa e mais de dez milhões de dispositivos conectados.