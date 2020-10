Vivo lança serviço de crédito pessoal, o Vivo Money

A Vivo anunciou hoje, 14, o lançamento comercial do Vivo Money, serviço de crédito pessoal que permite a contratação de R$ 1 mil a R$ 30 mil, de forma 100% digital, pela internet. O serviço estará disponível a partir de 19 de outubro para clientes Controle e Pós-Pago da operadora.

O lançamento comercial do Vivo Money é estratégico para a Vivo, pois reforça o posicionamento da empresa como hub de serviços digitais, oferecendo aos clientes mais que serviços de telecomunicações. E a área de serviços financeiros é uma das prioridades da tele para gerar valor aos assinantes.

PUBLICIDADE

“O relacionamento que temos com nossos clientes e a confiança da marca Vivo são atributos importantes para o sucesso do Vivo Money, um serviço que torna mais simples contratar crédito pessoal, com segurança, rapidez e sem burocracia. Com o Vivo Money, avançamos no nosso propósito de Digitalizar para Aproximar”, afirma Sandro Sinhorigno, diretor do Vivo Money.

Diferenciais

O Vivo Money oferece taxas de juros competitivas, a partir de 1,99% ao mês, conforme análise de perfil de crédito do cliente, e o prazo de pagamento varia de seis a 24 meses. Não existe cobrança de taxas adicionais, como por exemplo, para abertura de crédito, garantindo total transparência.

Outros diferenciais são a simplicidade e a rapidez do processo, que ocorre de forma 100% online e sem burocracia. Em minutos, o cliente simula uma oferta de crédito pessoal direto pelo site www.vivomoney.com.br, indicando valor e quantidade de parcelas desejadas, envia informações e apenas três documentos (CNH/RG, selfie e comprovante de residência, nos casos em que o endereço indicado é diferente do cadastrado na Vivo), para análise de seu perfil de crédito.

Após a análise, o cliente é informado via SMS sobre a aprovação e é só acessar o site e concluir a contratação do crédito pessoal, cujo valor é depositado na conta-corrente ou conta poupança indicada em até dois dias úteis. O crédito é pago por meio de boleto bancário ou débito automático. O Vivo Money também oferece ao cliente a possibilidade de, a qualquer momento, solicitar a quitação antecipada de seu empréstimo, e com isso, reduzir o valor total a ser pago.

O Vivo Money é fruto de um trabalho de longo prazo realizado pela Vivo. O serviço está sendo desenvolvido há mais de um ano. Por isso, entre as etapas de desenvolvimento do Vivo Money, foi realizado piloto com clientes entre agosto de 2019 e abril de 2020, contribuindo para que o serviço seja fruto de feedbacks obtidos a partir da experiência real do usuário. (Com assessoria de imprensa)